Мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей в 2024 году

21:49, 11 января 2025, ПАИ

В 2024 году кибермошенники украли у россиян около 250–300 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Объём хищений, по словам Кузнецова, может снизиться в 2025 году. Он рассказал, что сейчас в разработке находится единая антифрод-платформа, которая позволит быстро блокировать подозрительные номера телефонов, фишинговые сайты, счета мошенников и подозрительные транзакции.

Ранее стало известно, что самая крупная сумма, переведённая мошенникам одним человеком, составила 180 миллионов рублей.