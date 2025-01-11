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Общество

Мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году кибермошенники украли у россиян около 250–300 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Фото: ПАИ

Объём хищений, по словам Кузнецова, может снизиться в 2025 году. Он рассказал, что сейчас в разработке находится единая антифрод-платформа, которая позволит быстро блокировать подозрительные номера телефонов, фишинговые сайты, счета мошенников и подозрительные транзакции.

Ранее стало известно, что самая крупная сумма, переведённая мошенникам одним человеком, составила 180 миллионов рублей.

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