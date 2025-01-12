Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

13:43, 12 января 2025, ПАИ

Сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Во все времена прокуратура являлась надежной опорой государственности, отметил глава региона.

«Вы обеспечиваете эффективность надзора за исполнением законов, защиты конституционных прав и свобод граждан, борьбы с правонарушениями и коррупцией. Своим ежедневным трудом вы способствуете созданию всех необходимых условий для безопасной и комфортной жизни людей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в основе успехов прокуроров – верность служебному долгу, высокий профессионализм, компетентность, принципиальность, а также ответственность. Честь и справедливость для сотрудников ведомства являются основными ценностными ориентирами не только в работе, но и в повседневной жизни, добавил он.

Глава региона также выразил особые слова признательности ветеранам органов прокуратуры. Губернатор также поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестное исполнение долга, а также пожелал им дальнейших успехов в укреплении законности и правопорядка, профессионального роста и крепкого здоровья.