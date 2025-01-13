Сенатор от Псковской области: Фонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям действенную помощь

11:28, 13 января 2025, ПАИ

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям действенную помощь, подчеркнул член Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Псковский филиал фонда быстро включился в работу. С первого дня и вот уже немногим более полутора лет участники СВО и члены их семей получают поддержку, заботу и, самое главное, действенную помощь от фонда. Цифры говорят сами за себя, хотя, конечно, это сухая статистика, но тем не менее», – отметил Алексей Наумец.

Он напомнил, что за время работы фонд получил почти 14 тысяч обращений, из которых положительное решение нашли почти 94%. «Фонд решает серьёзную задачу: доходит до каждой семьи, чтобы решить любую возникающую проблему. Мы находимся в постоянном взаимодействии с фондом, в частности, решаем вопросы, которые выходят за пределы региональных полномочий», – уточнил Алексей Наумец.

Добавим, что сегодня, 13 января, в Пскове состоялось итоговое отчётное совещание с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества». На совещании стало известно, что в 2024 году за помощью в филиал фонда ​«Защитники Отечества» обратились больше семи тысяч псковичей, почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов.