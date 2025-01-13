Президент Российской академии образования: В стране нет реальной альтернативы ЕГЭ

14:13, 13 января 2025, ПАИ

В России нет реальной альтернативы ЕГЭ, заявила ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.

ЕГЭ даёт абитуриентам возможность подать документы одновременно в пять вузов по России, при этом в Советском Союзе школьники могли попробовать поступить только в один-два вуза в год, отметила она.

Напомним, что заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля включительно. Выпускники этого года подают заявление в свою школу. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образования. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно здесь.