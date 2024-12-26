38 стобалльников выпустилось из школ Псковской области в этом году

14:17, 26 декабря 2024, ПАИ

38 стобалльников выпустилось из школ Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

В Псковской области большой процент учащихся, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учёбе. Ребята, набравшие от 81 до 100 баллов на ЕГЭ, считаются высокобалльниками, обратил внимание Андрей Ермаков.

В этом году Псковская область побила рекорд за весь период проведения ЕГЭ – из школ региона впервые выпустилось 38 стобалльников. Восемь учащихся набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, семь – по литературе, четыре – по профильной математике, десять – по химии.

Кроме того, пять человек набрали по 200 баллов. В прошлом году в регионе был только один такой ученик, заверил Андрей Ермаков.