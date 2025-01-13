Запертых в великолукской квартире бездомных животных спасли

16:03, 13 января 2025, ПАИ

Животных, которые были заперты в квартире на Октябрьском проспекте в Великих Луках, спасли. Об этом ПАИ сообщили в ОМВД России по Великим Лукам.

12 января сотрудники полиции посетили квартиру и договорились с 68-летней хозяйкой о добровольном изъятии животных. Пять кошек отвезли в приют, а четырёх собак забрали родственники женщины, которые проживают в загородном доме.

Напомним, что жильцы дома много лет боролись с соседкой, которая закрывала в своей квартире бездомных животных и кормила их отходами, а трупы погибших собак и кошек выбрасывала на помойку.

По данному факту участковый составил два материала. Первый был направлен в правительство Псковской области для привлечения женщины к ответственности по статье закона за ненадлежащее содержание домашних животных, а второй – в Роспотребнадзор для оформления штрафа за нарушение санитарных норм при содержании жилого помещения собственником.