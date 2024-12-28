Участковый составил два материала проверки по факту истории с запертыми животными в Великих Луках

11:32, 28 декабря 2024, ПАИ

Участковый составил два материала проверки по факту истории с запертыми животными в одном из домов на Октябрьском проспекте в Великих Луках, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Как отметила начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, участковый уполномоченный составил два материала проверки.

«Первый будет направлен в правительство Псковской области для привлечения женщины к ответственности по статье закона Псковской области за ненадлежащее содержание домашних животных. Второй материал будет направлен в Роспотребнадзор для оформления штрафа за нарушение санитарных норм при содержании жилого помещения собственником», – подчеркнула она.