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Питаются отходами: стали известны подробности о жестоком обращении с животными в Великих Луках

Подробности истории с запертыми животными в одном из домов на Октябрьском проспекте в Великих Луках выяснил телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты из выпуска телеканала

На протяжении 20 лет жильцы одного из домов в Великих Луках борются с соседкой, которая закрывает в своей квартире бездомных животных. Подобранные на улице собаки и кошки заперты в помещении, питаются отходами, которые женщина собирает на улице и приносит им раз в неделю.

Галина Лебедева

«По-хорошему мы с ней разговариваем, она не идет на контакт с нами. Теперь мы решили собраться с соседями и что-то решать, обращаться в другие органы. Люди, которые живут рядом, запасаются только дихлофосами, потому что это невозможно», – рассказала одна из жительниц Галина Лебедева.

В малогабаритной квартире находится несколько десятков собак и кошек. Были среди них и хозяйские животные, которых впоследствии приходилось вызволять.

Мария Новгородцева

«Мы живем за стенкой уже много лет. Обращались к участковому, он заходил туда. На вопрос, сколько кошек, он сказал, что 30», – отметила соседка женщины Мария Новгородцева.

Как рассказали жильцы дома, когда кошки и собаки погибают, женщина выбрасывает их в помойку. Животных после изъятия готов взять к себе приют.

Татьяна Тимофеева

«Животным нужны вакцины, глистогонки, нормальное питание и содержание. И когда квартиру откроют, их, естественно, нужно будет изымать. Мы готовы поучаствовать и забрать этих несчастных животных», – заверила руководитель Центра милосердия для животных Татьяна Тимофеева.

Напомним, в адрес великолукского приюта поступило обращение от жителей дома на Октябрьском проспекте о том, что в одной из квартир взаперти находятся коты и собаки, трупы которых периодически выносит на помойку хозяйка квартиры.

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