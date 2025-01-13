Дню печати посвятили занятие из цикла «Разговоры о важном» в Бежаницкой школе

18:23, 13 января 2025, ПАИ

Дню печати было посвящено традиционное занятие из цикла «Разговоры о важном» в 7-м «А» классе Бежаницкой школы сегодня, 13 января. Об этом пишет муниципальная газета «Сельская новь».

На мероприятие пригласили и редакцию газеты «Сельская новь». Урок, который провела главный редактор Любовь Озерская, назывался «Вчера и сегодня районной газеты» и был приурочен к 95-летию со дня выпуска первого номера газеты, которая тогда называлась «Бежаницкая правда».

Учащиеся узнали историю возникновения газет, познакомились с работой редакции, со структурой печатной газеты, с отраслевыми профессиями и с электронной версией газеты.