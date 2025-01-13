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Общество

День российской печати отмечают сегодня

Праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов – День российской печати отмечают сегодня, 13 января, пишет calend.ru.

День связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». В подготовке этого издания принимал участие сам Петр I, который отбирал материалы для публикации, проверял переводы и корректировал тексты.

Первый номер газеты носил длинное название: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, не имея постоянного названия, – ее называли то «Ведомости», то «Российские ведомости», то «Ведомости московские».

С 1728 года выпуском газеты занялась Академия наук. Тираж издания составлял 706 экземпляров, а выходила она дважды в неделю.

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было разрешено организовать подписку на периодические издания в почтовых учреждениях – как русских, так и иностранных. Это стало первым распоряжением о подписке на периодическую печать в России, и к 1914 году в стране выходило более трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года профессиональный праздник работников периодической печати и журналистов был установлен в 1922 году на 5 мая – дату выхода главной советской газеты «Правда» – и назван Днем советской печати.

В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января.

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