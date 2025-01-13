Энергетики увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковской области

18:43, 13 января 2025, ПАИ

Для ликвидации последствий снежного циклона «Чарли» в Псковской области энергетики увеличили группировку сил и средств. Сейчас в смене работает 121 бригада, задействовано 146 единиц техники. Об этом ПАИ сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Псковский филиал работает в особом режиме. Дополнительно привлекли 32 бригады из соседних регионов, отметили специалисты.

«Продолжаем работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – прокомментировали ситуацию в компании.

Ранее сообщалось, что порядка 3,4 миллиарда рублей выделено на программу модернизации энергосети в Псковской области.