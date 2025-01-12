Последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области

10:26, 12 января 2025, ПАИ

Последствия циклона «Чарли» ликвидируют в Псковской области энергетики. Об этом сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

«Мокрый снег сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются ледяной коркой», – отметили в компании.

В Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад» действует особый режим. «Мобилизованы все силы и средства. На смене 99 бригад. Также в северные районы Псковской области направлены специалисты из соседних регионов», – подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы добраться до мест повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от сугробов и поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии, рассказали в компании.

В компании «Россети Северо-Запад» обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).