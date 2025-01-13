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Накануне старого Нового года прошла главная ёлка для выпускников Усвятской средней школы

Накануне старого Нового года прошла главная ёлка для выпускников Усвятской средней школы, пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Традиции проводить ежегодный новогодний праздник детства уже четверть века, она объединяет муниципальные власти, педагогов, учеников. Ребят поздравили глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров и начальник отдела образования Роман Щагин.

«Много лет вставали нынешние выпускники в хоровод вокруг лесной красавицы. В будущем их ждёт много новогодних торжеств, но все они будут в другой, взрослой жизни, а эта ёлка – особая, последняя ёлка школьной поры, ёлка прощания с детством. Ребята с удовольствием включились в праздничную программу, подготовленную Усвятским центром культуры. Игры и конкурсы перемежались поздравлениями и тёплыми пожеланиями. Этот вечер запомнится как светлый и радостный праздник, наполненный любимыми мелодиями и встречами со сказочными героями», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что власти Печорского муниципального округа совместно с активистами территориальных общественных самоуправлений определили задачи на 2025 год.

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