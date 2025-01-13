Расширенное совещание с активистами ТОС прошло в Печорском муниципальном округе

19:35, 13 января 2025, ПАИ

Власти Печорского муниципального округа совместно с активистами территориальных общественных самоуправлений определили задачи на 2025 год. Расширенное совещание провела заместитель главы администрации Светлана Жирнова, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание уделено подготовке документации для проектов. Валерий Зайцев отметил, что качественное исполнение документации в дальнейшем существенно упростит и ускорит процедуру объявления аукциона, а также позволит завершить работы в срок.

Глава округа также напомнил, что в текущем году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках совещания активистам рассказали, что в связи с этим дополнительные баллы получат проекты, целью которых является благоустройство воинских захоронений и памятников, оформление музеев и комнат боевой славы, проведение патриотических мероприятий.

Приём заявок ТОС для участия в областном конкурсе начнётся 23 января в администрации.