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Общество

14 населённых пунктов Псковского района остаются без света из-за «Чарли»

Ликвидация последствий сильного снегопада, принесённого циклоном «Чарли», продолжается в Псковском районе. По состоянию на утро 14 января без электроснабжения остаются 14 населённых пунктов района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

«За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение 19 населённых пунктов Псковского района. В настоящее время жители 14 населённых пунктов ждут восстановления электроснабжения», – отметили в администрации и подчеркнули, что специалисты работают в тяжёлых условиях и круглосуточном режиме.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района – (8 8112) 29-31-13.

Отметим, что над восстановлением линий электропередачи в регионе работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.

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