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Общество

Собственникам жилья рассказали о новых штрафах

Жилищные штрафы для собственников и арендаторов изменились в России в 2025 году, пишет РБК.

Фото: ПАИ

Так, с начала года за нарушение пожарной безопасности жилец квартиры может быть оштрафован на 15 тысяч рублей – ранее размер штрафа составлял 10 тысяч рублей. Также собственникам грозит штраф 5–15 тысяч рублей за изменение направления открывания входной двери. В случае нанесённого человеком ущерба общедомовому имуществу он будет должен сам оплатить восстановительные работы.

С начала 2025 года выросли санкции на неуплату налогов с доходов от продажи недвижимости – штраф составит 40 % от суммы налога.

Самовольная замена радиатора отопления обойдётся в 800 рублей, а если подобные действия приведут к протечке коммуникаций или порче чужого имущества, виновник будет обязан исправить ситуацию за свой счёт.

Если срок газовой плиты превысит 20 лет или если она будет находиться в неположенном для неё месте, собственник вместо двух тысяч рублей заплатит от 10 до 15 тысяч рублей. К нарушениям также относятся отказ в доступе техобслуживания газовой плиты и привлечение некомпетентного сотрудника к ремонту и диагностике прибора.

С марта этого года россияне, которые за три отведённых года так и не воспользовались земельным участком, будут оштрафованы. Сейчас сумма наказания составляет от 1 % до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка – не менее 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырос НДФЛ. Для граждан с доходом 2,4 миллиона рублей в год налог остаётся 13 %, до пяти миллионов рублей – 15 %, до 20 миллионов рублей – 18 %, до 50 миллионов рублей – 20 % и свыше этой суммы – 22 %.

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