По каким ставкам будут облагаться доходы в 2025 году, рассказали псковичам

14:56, 18 декабря 2024, ПАИ

С 1 января 2025 года будут действовать три шкалы прогрессивных налоговых ставок, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Так, в отношении зарплаты, премий, выплат по договорам ГПХ, доходов от предпринимательской деятельности, от аренды и подобной прибыли плюсом к двум действующим будут применяться ещё три налоговые ставки. «Если человек получил 2,4 миллиона рублей за год, налог для него составит 13 %, до пяти миллионов рублей – 15 %, до 20 миллионов рублей – 18 %, до 50 миллионов рублей – 20 % и свыше этой суммы – 22 %», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что при зарплате до 200 тысяч рублей в месяц ставка НДФЛ останется неизменной.

По этим же ставкам будут облагаться выигрыши, полученные участниками азартных игр или лотерей, инвестиционные доходы и прибыль в виде сумм доходов контролируемой иностранной компании.

«Для пассивных доходов, таких как дивиденды, прибыль в виде процентов по вкладам, сумма от продажи имущества, предусмотрена двухступенчатая прогрессивная шкала», – уточнил Салтыков. Доходы до 2,4 миллиона рублей будут облагаться налогом 13 %, а свыше указанной суммы – 15 %.

Нововведения не будут применены к выплатам, связанным с СВО и надбавкам за работу в районах Крайнего Севера, а процентные ставки останутся теми же, что и сейчас: 13 % и 15 % соответственно.

Напомним, что с января по ноябрь 2024 года в консолидированный бюджет Псковской области поступило 36,7 миллиарда рублей, что на 11,5 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Значительный прирост поступлений показал сбор НДФЛ, который принёс 14,9 миллиарда рублей.