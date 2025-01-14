Вильфанд призвал жителей Псковской области не выходить на лёд в Крещение

14:10, 14 января 2025, ПАИ

Тёплая погода на Крещение, 19 января, будет на всей европейской части России, выходить на лёд опасно, потому что он тонкий, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Боже упаси сейчас выходить на лёд, прорубь делать, кроме тех районов, которые указаны МЧС. Поскольку тёплая погода, сейчас лёд истончился, это очень опасная ситуация», – сказал он.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова отмечала, что крещенские морозы в Псковской области под очень большим вопросом.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.