Тала Нещадимова: Крещенские морозы под большим вопросом
Будут ли в этом году крещенские морозы, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Крещенские морозы пока под очень большим вопросом. Вероятнее всего, там будут положительные температуры и днём и ночью: от 0 до + 5, в лучшем случае от –1 до +4 градусов», – отметила метеоролог.
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января.
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