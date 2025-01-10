Тала Нещадимова: Крещенские морозы под большим вопросом

18:04, 10 января 2025, ПАИ

Будут ли в этом году крещенские морозы, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Крещенские морозы пока под очень большим вопросом. Вероятнее всего, там будут положительные температуры и днём и ночью: от 0 до + 5, в лучшем случае от –1 до +4 градусов», – отметила метеоролог.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января.