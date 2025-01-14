Нововведение по медконсультациям на избирательных участках Псковская область позаимствовала в Белоруссии

16:52, 14 января 2025, ПАИ

Нововведение по консультациям врачей на избирательных участках председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов позаимствовал у коллег в Белоруссии. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В дни голосования, 6, 7 и 8 сентября 2024 года, избирательная комиссия региона вместе с комитетом по здравоохранению Псковской области запустила совместный проект. Избиратели, пришедшие на выборы, могли пройти профилактический осмотр, первичный этап диспансеризации, а также сделать прививку от гриппа.

Но если в Белорусии на участках сидели врачи, которые просто измеряли давление или температуру, то в Псковской области можно было получить полноценную медицинскую консультацию или сделать прививку.

«Наш комитет по здравоохранению сделал просто феерическое предложение, разместив у участков во всех 13 муниципалитетах, где проходили выборы, мобильные медкомплексы», - напомнил Игорь Сопов.