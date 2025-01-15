Более 250 ярмарок вакансий прошло в Псковской области за год

13:22, 15 января 2025, ПАИ

Более 250 ярмарок вакансий прошло в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщила руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева во время пресс-завтрака 15 января, передает корреспондент ПАИ.

В регионе состоялись как общие ярмарки вакансий, так и те, которые были направлены на отдельные категории жителей – студентов, пенсионеров, инвалидов и других, отметила она.

Всего в них приняло участие примерно 500 работодателей и свыше 15 тысяч соискателей. Трудоустроилось же 859 человек.

Ранее сообщалось, что почти 700 псковичей трудоустроились после переобучения в рамках нацпроекта.