Почти 700 псковичей трудоустроились после переобучения в рамках нацпроекта

13:02, 15 января 2025, ПАИ

Почти 700 человек трудоустроились в Псковской области после переобучения или профессиональной переподготовки в 2024 году. Об этом рассказала руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева во время пресс-завтрака 15 января, передает корреспондент ПАИ.

Жители региона смогли переобучиться благодаря проекту «Содействие занятости», который прошёл в рамках нацпроекта «Демография».

Всего в 2024 году центр получил более двух тысяч таких заявок. Это вдвое больше, чем за 2023 год.