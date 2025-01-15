Почти 700 псковичей трудоустроились после переобучения в рамках нацпроекта
Почти 700 человек трудоустроились в Псковской области после переобучения или профессиональной переподготовки в 2024 году. Об этом рассказала руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева во время пресс-завтрака 15 января, передает корреспондент ПАИ.
Жители региона смогли переобучиться благодаря проекту «Содействие занятости», который прошёл в рамках нацпроекта «Демография».
Всего в 2024 году центр получил более двух тысяч таких заявок. Это вдвое больше, чем за 2023 год.
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