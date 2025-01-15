Восемь населённых пунктов Псковского района остаются без света из-за «Чарли»

13:58, 15 января 2025, ПАИ

Ликвидация последствий сильного снегопада, принесённого циклоном «Чарли», продолжается в Псковском районе. По состоянию на 15 января без электроснабжения остаются восемь населённых пунктов, частичные отключения есть в девяти населённых пунктах, сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Практически все основные линии электропередачи восстановлены. Отрабатываются адресные обращения жителей. В районе круглосуточно работают 22 бригады энергетиков, уточнила глава муниципального образования.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района – (8 8112) 29-31-13.