Увеличить размер пособия по уходу за ребёнком предложили в Госдуме

12:28, 16 января 2025, ПАИ

Законопроект о повышении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет внесут на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет РИА Новости.

Пособие предлагают увеличить с 40 до 60 % от среднего заработка родителя, а его минимальный размер установить в сумме 100 % регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Согласно действующему законодательству, сегодня россиянки получают только 40 % от своего среднего заработка. Если женщина не работала или стала матерью во время своего обучения в университете, ей полагается минимальный размер пособия на сумму 9 227 рублей, что является ниже регионального прожиточного минимума.

Увеличение размера ежемесячного пособия поспособствует росту рождаемости, также эта мера поможет снизить уровень бедности семей, считают инициаторы законопроекта.

Напомним, что в Псковской области установили новый размер платы за государственные и муниципальные детсады. Теперь он составляет 2 331 рубль вместо 2 216 рублей.