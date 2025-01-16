Проект о повышении выплаты остатка маткапитала внесли в Госдуму РФ

14:57, 16 января 2025, ПАИ

Законопроект об увеличении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей внесли в Госдуму РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

На данный момент получить остаток маткапитала можно только тогда, когда его размер не превышает десяти тысяч рублей. Изменения же дадут семьям право на получение остатка средств пособия в виде единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей.

Остаток средств маткапитала, по мнению авторов законопроекта, нужно увеличить из-за резкого роста цен, в том числе на школьную форму, канцелярские принадлежности, а также на отдых.

Также на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40 до 60 %.