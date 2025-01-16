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Общество

Апелляционный суд поддержал решение об отказе Изборскому музею в передаче дома директора в федеральную собственность

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Псковской области об отказе в удовлетворении требований музея-заповедника «Изборск» о признании права федеральной собственности на земельный участок и жилой дом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Музей запрашивал признание права федеральной собственности на участок и дом в Изборске, а также требовал установить право оперативного управления на жилой дом и постоянного пользования земельным участком, где проживал директор музея-заповедника.

Суд отклонил это требование, а апелляционный суд данное решение поддержал.

Напомним, что Печорский районный суд 4 июня 2024 года удовлетворил требования комитета по управлению госимуществом о выселении Дубровской и Шилова.

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