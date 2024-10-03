Суд вынес очередное решение по делу о доме директора музея-заповедника «Изборск»

17:40, 03 октября 2024, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении требований музея-заповедника «Изборск» о признании права федеральной собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные в деревне Изборск, а также о признании права оперативного управления на жилой дом и постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок за музеем – заповедником. Об это ПАИ сообщили в пресс-служба суда.

Согласно исковому заявлению данный дом ранее находился у истца на праве оперативного управления, а земельный участок под ним на праве постоянного (бессрочного) пользования. В дальнейшем директором музея – заповедника Наталией Дубровской этот дом получен по договору служебного найма, затем по договору приватизации, в последствии на основании чего был выкуплен земельный участок.

Однако решением Печорского районного суда Псковской области от 7 декабря 2022 года договор приватизации жилого дома, а также договор купли-продажи земельного участка признаны недействительными.

Истец, полагая, что при признании судом сделки по приватизации жилого дома недействительной, в силу ч. 2 ст. 167 ГК РФ данный дом и, соответственно, земельный участок являются возвращенными не только в государственную собственность Псковской области, но и в оперативное управление музея - заповедника, обратился в арбитражный суд с требованием о признании права федеральной собственности на эти земельный участок и жилой дом, а также о признании права оперативного управления данными объектами за музеем-заповедником

Возражая против удовлетворения требований, комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) Псковской области указывал, что признание права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования не является следствием признания сделки недействительной, поскольку недействительность договора приватизации жилого дома и договора купли-продажи земельного участка не влечет иных последствий, кроме тех, что указаны в решении по делу, рассмотренному Печорским районным судом, а именно – возврат в государственную собственность Псковской области жилого дома и земельного участка. Также КУГИ указал, что право постоянного (бессрочного) пользования музея-заповедника на земельный участок прекращено до заключения договора купли-продажи, поскольку в момент продажи его директору музея-заповедника Наталии Дубровской уже находился в казне области.

1 октября арбитражном судом оглашена резолютивная часть решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения.

Напомним, что решением Печорского районного суда от 4 июня 2024 года удовлетворил требования КУГИ о выселении Дубровской и Шилова. Решение в настоящий момент не вступило в законную силу.