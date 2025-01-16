Фейк о взятии биометрических данных на дому опровергли псковские правоохранители

20:15, 16 января 2025, ПАИ

В интернете появилась информация о группе лиц, которые делают поквартирный обход, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские якобы просят жильцов сделать фотографию и снять отпечаток пальца. При себе они имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Сотрудники полиции Пскова не распространяли подобную информацию, заявили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«УМВД России по Псковской области не распространяло данную информацию в СМИ или социальных сетях, указанных в публикации фактов на территории региона не регистрировалось, заявления от граждан не поступали», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Ранее эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов рассказал на радио «Серебряный дождь» о том, как злоумышленники обманывают с помощью Telegram-каналов.