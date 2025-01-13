Как злоумышленники обманывают с помощью Telegram-каналов, рассказали псковичам

18:47, 13 января 2025, ПАИ

Как злоумышленники обманывают с помощью популярных Telegram-каналов, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мошенники создают фальшивые аккаунты владельцев каналов или выдают себя за их коллег, администраторов или кураторов», – объяснил эксперт. Он уточнил, что обычно мошенники ставят на аватар настоящие фотографии блогеров, а также копируют названия их каналов и стиль текстов.

Злоумышленники втираются в доверие к жертвам, используя дипфейки или предлагая эксклюзивные товары и скидки. «У них одна цель – украсть ваши деньги», – отметил Александр Иванов.

Чтобы распознать мошенника, следует обратить внимание на некоторые сигналы. Например, почему к человеку обращаются в личной переписке, когда он не оставлял никаких заявок и не задавал вопросов, или же почему гражданин получил эксклюзивное предложение, о котором не было информации на канале.

Гость студии настоятельно рекомендует всегда проверять аккаунты, из которых приходят сообщения. «Обычно контакты блогера и его команды указаны в описании канала, в закреплённом сообщении или на официальном сайте проекта. Сообщения других отправителей почти наверняка обман», – заключил Александр Иванов.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».