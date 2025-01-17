Мультимедийное шоу в Псковской области будет посвящено истории Знамени Победы

12:59, 17 января 2025, ПАИ

В этом году мультимедийное шоу, которое покажут в Псковской области, будет посвящено 80-летию Великой Победы. Во время его просмотра жители смогут узнать историю Знамени Победы. Об этом рассказала врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Ещё одним ключевым событием юбилейного года, которое я хотела бы отметить, будет показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы». В этом году он расскажет жителям о зарождении и пути именно Знамени Победы», – отметила врио председателя профильного комитета.

Напомним, что проект в этом году покажут не только в Псковском кремле, но и в Великих Луках, а также Опочке.