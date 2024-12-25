Мультимедийное шоу к 80-летию Победы впервые покажут в Великих Луках и Опочке

14:18, 25 декабря 2024, ПАИ

Мультимедийное шоу к 80-летию Победы впервые покажут в Великих Луках и Опочке, рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы захотели расширить шоу и вывезти его и в районы нашей области. Мы хотим показать свою работу. Нас в этом поддержал Президентский фонд культурных инициатив», – отметила она.

Ранее сообщалось, что более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области.