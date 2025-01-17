В Псковской области назвали температурные рекорды 2025 года

12:58, 17 января 2025, ПАИ

О температурных рекордах наступившего 2025 года в Псковской области рассказали газете «Комсомольская правда в Пскове» в региональном гидрометцентре.

Самым холодным днём в Псковской области стало 4 января. В этот день на улице стояла морозная погода и -9 градусов. При этом самый тёплый день в начале года выпал на 2 января, когда воздух прогрелся до +5,5 градуса.

3 января в нескольких муниципалитетах региона было зафиксировано редкое для этого времени года явление – град.

Ранее сообщалось, что до +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 января.