Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 81-й годовщиной освобождения муниципалитета от нацистских захватчиков

18:00, 18 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 81-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»





«Воины Красной армии, партизаны, подпольщики, мирные жители вносили свой вклад в борьбу с фашизмом. В годы войны более 11 тысяч человек, или каждый седьмой житель района, погибли на фронтах или были уничтожены карателями. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за ратные и трудовые подвиги. Не жалея сил и здоровья, вы восстанавливали из руин города и посёлки, возвращали на Псковскую землю мирную и спокойную жизнь», – отметил глава региона в поздравительном адресе.

Жители Великолукского района не только помнят и чтят героизм ветеранов, но и сами продолжают победную летопись Отечества, участвуя в специальной военной операции, подчеркнул губернатор.

Напомним, что сегодня, 18 января, у воинского мемориала «Ступинская высота» прошла торжественная церемония возложения цветов. Почтить память павших героев пришли представители областной и районной власти, юнармейцы, общественники, местные жители.

Отметим, что в годы оккупации Великолукскому району немецко-фашистские захватчики нанесли серьёзный урон. Территория 12 сельсоветов была превращена в пустыню, сожжено и разрушено 348 сёл и деревень – семь тысяч жилых и хозяйственных построек.

Напомним, что вчера, 17 января, в Великих Луках отметили 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.