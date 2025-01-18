Боксёры Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований
Боксёры Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований на призы чемпиона мира в супертяжёлом весе Николая Валуева, которые прошли в Санкт-Петербурге с 13 по 19 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Соревнования собрали боксёров из 20 регионов России. Псковскую область представили псковичи и великолучане Макар Тенетко, Виктор Эвальд, Дмитрий Мурадян, Егор Громов и Алексей Седунов.
По итогам состязаний Макар Тенетко и Виктор Эвальд стали бронзовым призёрами.
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