Иеромонахи Мирожского монастыря освятили воду в Великой в преддверии Крещения
Иеромонахи Мирожского монастыря совершили чин великого освящения воды в преддверии Крещения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.
Окунуться в Великой в специализированном месте можно сегодня с 22:00 до 2:00 и завтра с 10:00 до 17:00. «В этом году купель не совсем обычная, но, как и в предыдущие годы, безопасная», – отметил Борис Елкин.
«Поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, духовного укрепления, тепла и любви в семьях», – добавил глава города.
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