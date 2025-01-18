Иеромонахи Мирожского монастыря освятили воду в Великой в преддверии Крещения

20:51, 18 января 2025, ПАИ

Иеромонахи Мирожского монастыря совершили чин великого освящения воды в преддверии Крещения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Окунуться в Великой в специализированном месте можно сегодня с 22:00 до 2:00 и завтра с 10:00 до 17:00. «В этом году купель не совсем обычная, но, как и в предыдущие годы, безопасная», – отметил Борис Елкин.

«Поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, духовного укрепления, тепла и любви в семьях», – добавил глава города.