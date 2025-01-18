Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Михайловском соборе

23:21, 18 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил всенощное бдение в Крещенский сочельник в Михайловском соборе. Об этом сообщается в телеграм-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Во всенощном бдении приняли участие архимандрит Филарет с братией обители в священном сане. Песнопения исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега и архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились насельники монастыря, прихожане и паломники.