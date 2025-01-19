В Островском районе проводят проверку по факту гибели мужчины в озере

17:52, 19 января 2025, ПАИ

Проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в озере Боровенском в деревне Приозёрное Островского района, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

19 января в полицию сообщили, что в озере нашли тело мужчины с признаками утопления.

По предварительной информации, погибший – местный житель. Он ушёл на озеро рыбачить 18 января, после чего его никто не видел. Во время поисков на льду озера обнаружили пролом, а в нём – тело пропавшего мужчины.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Следственное управление региона предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде зимой, чтобы избежать трагедий. Из-за потепления ледяной покров на водоёмах начал таять. В связи с этим выход на лёд и подлёдная рыбалка категорически запрещены.