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Происшествия

В Островском районе проводят проверку по факту гибели мужчины в озере

Проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в озере Боровенском в деревне Приозёрное Островского района, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Островском районе проводят проверку по факту гибели мужчины в озере. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

19 января в полицию сообщили, что в озере нашли тело мужчины с признаками утопления.

По предварительной информации, погибший – местный житель. Он ушёл на озеро рыбачить 18 января, после чего его никто не видел. Во время поисков на льду озера обнаружили пролом, а в нём – тело пропавшего мужчины.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Следственное управление региона предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде зимой, чтобы избежать трагедий. Из-за потепления ледяной покров на водоёмах начал таять. В связи с этим выход на лёд и подлёдная рыбалка категорически запрещены.

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