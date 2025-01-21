Российский авиаперевозчик продал более 66 тысяч детских билетов за полцены

11:30, 21 января 2025, ПАИ

Российская компания «Аэрофлот» продала около 66 тысяч детских билетов за полцены с момента введения 50%-ной скидки в декабре прошлого года, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

«С момента введения фиксированной скидки в декабре прошлого года жители страны оформили более 66 тысяч билетов, в том числе с датами перелёта на период летнего отдыха и начало осени 2025 года», – уточнили в «Аэрофлоте».

Напомним, что все российские авиакомпании ввели 50%-ную скидку для детей от двух до 12 лет, а для детей до двух лет без предоставления отдельного места скидка составит 100 % на внутренних рейсах и не менее 90 % на международных.