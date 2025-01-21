Анна Тарасенко: Слухи о возможной заморозке банковских вкладов – бред
Слухи о возможной заморозке банковских вкладов прокомментировала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 января.
«Эти слухи рождены не внутри России, их цель – раскачать нашу экономику. Экономического смысла в заморозке банковских вкладов точно нет. Это полная глупость. По-другому я это никак назвать не могу», – сказала Анна Тарасенко.
Напомним, что средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде декабря снизилась до 21,69 %.
Ранее псковичам дали советы о том, как грамотно подойти к выбору банковского вклада.
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