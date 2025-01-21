Директор Псковского Россельхозбанка дала прогноз по изменению ключевой ставки

16:46, 21 января 2025, ПАИ

Своим прогнозом об изменении ключевой ставки на февральском заседании совета директора Банка России поделилась директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Принимая решение в отношении ключевой ставки, Банк России смотрит на уровень инфляции. «Ключевая ставка – это как таргет инфляции, и, собственно, насколько этот процент инфляции откликается, и будет зависеть дальнейшее движение», – объяснила эксперт. Она отметила, что в декабре процент инфляции год к году был высоким, но если по итогам первого квартала 2025 года показатели инфляции достигнут 3–4 % – это станет определённым сигналом, что ставку пора опускать.

«Сейчас на ключевую ставку влияют не только экономические факторы», – акцентировала внимание Анна Тарасенко. Так, на её развитие существенное давление оказывает спрос, который сейчас выше предложения. Гостья студии объяснила, что покупательская способность населения превосходит возможности экономики по производству продукции, поэтому для снижения ставки важно, чтобы данная ситуация пошла по другому сценарию. «Если россияне станут покупать либо столько же, либо меньше, чем производится, ключевая ставка пойдёт вниз», – подчеркнула эксперт. Она также посоветовала населению и бизнесу отложить покупки на потом, так как на данный момент средства выгоднее разместить на банковских депозитах.

Напомним, что в декабре 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %, а председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании в феврале совет директоров примет решение на основе двух вариантов.