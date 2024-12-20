Банк России сохранил ключевую ставку 21%

13:35, 20 декабря 2024, ПАИ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %, сообщил регулятор в своём Telegram-канале.

С октября, когда её в третий раз повысили с 19 % до 21 %, ставка так и осталась неизменной.

Ранее эксперты Банка России заявляли, что повышение ставки поможет снизить инфляцию, которая сейчас находится на уровне 9,2–9,3 %. К 2025 году регулятор планирует снизить инфляцию до 4,5–5 %, а к 2026 году – до 4 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России принимает средства на депозиты, а также на неделю предоставляет кредиты коммерческим банкам.