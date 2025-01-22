76% псковичей поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребёнком

10:07, 22 января 2025, ПАИ

76 % опрошенных псковичей поддерживают предложение об увеличении размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Об этом ПАИ сообщили специалисты SuperJob, которые проводили исследование с 18 по 20 января.

20 % респондентов затруднились с оценкой инициативы, а 4 % псковичей не поддерживают это предложение. Судя по комментариям, последняя группа людей сомневалась в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат: «Откуда деньги брать?», «Сейчас и так достаточно пособий, кто работать будет?», «Пособия увеличивают налоги».

Напомним, что законопроект о повышении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. Пособие предлагают увеличить с 40 до 60 % от среднего заработка родителя, а его минимальный размер установить в сумме 100 % регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Согласно действующему законодательству, сегодня россиянки получают только 40 % от своего среднего заработка. Если женщина не работала или стала матерью во время своего обучения в университете, ей полагается минимальный размер пособия на сумму 9 227 рублей, что является ниже регионального прожиточного минимума.

Увеличение размера ежемесячного пособия поспособствует росту рождаемости, также эта мера поможет снизить уровень бедности семей, считают инициаторы законопроекта.