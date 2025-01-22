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Общество

Почти 50% псковичей считают себя успешными людьми

48 % опрошенных псковичей считают себя успешными людьми, следует из данных исследования сервиса SuperJob.

Участники опроса в возрасте от 35 до 44 лет заявляли о своей успешности чаще тех, кто моложе или старше. Также люди с высоким доходом чаще говорили о своей успешности – в этот список вошло 58 % псковичей с зарплатой, начинающейся от 100 тысяч рублей.

Наиболее уверенными в своих достижениях себя считают 67 % врачей, 62 % главных бухгалтеров, 59 % медицинских сестёр, 56 % маркетологов и 55 % водителей.

30 % респондентов рассказали, что не могут оценить свой успех, а 20 % вовсе не стремятся к нему. Реже остальных о личном успехе говорили 41 % администраторов и кладовщиков, а также 30 % операторов call-центров.

Ранее сообщалось, что 80 % псковичей в курсе зарплат своих коллег, несмотря на то что сведения о зарплатах сотрудников закрыты в 77 % компаний.

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