Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой пройдёт в Пскове

12:42, 22 января 2025, ПАИ

Открытый турнир по блицу «Мемориал Горащенковой Елены Викторовны» пройдёт в Пскове 26 января, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени пять минут и три секунды добавления на каждый ход. Участвовать в состязаниях могут все желающие спортсмены.

Организаторы принимают заявки на участие до 23 января. Турнир посвящён памяти организатора, сподвижника шахматного движения Елены Горащенковой и проводится второй год подряд.

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