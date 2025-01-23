Круглый стол «Был город-фронт» провели псковские курсанты

07:35, 23 января 2025, ПАИ

Научное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, провели в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

В ходе работы круглого стола «Был город-фронт» курсанты выступили с докладами о страшных лишениях и неимоверной стойкости жителей блокадного Ленинграда. Они подчеркнули, что победа советского народа в битве за Ленинград сыграла важную роль в Великой Отечественной войне и разгроме немецко-фашистских войск.

Напомним, 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. По разным оценкам, в осаждённом городе погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.