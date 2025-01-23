Судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона

11:32, 23 января 2025, ПАИ

Пассажирское судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«В конце прошлого года были подписаны окончательные документы в части передачи судна Псковской области. Сейчас мы ведём оформление всей разрешительной документации, подбор персонала. Планируем к середине этого года «Инию» запустить. Амбициозные цели – начать туристический высокий сезон с запуска, к этому мы стремимся», – отметила Марина Егорова.

Напомним, что «Инию» спустили на воду в Псковской области в начале июня 2024 года. Судно будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области. Речной трамвай прибыл в регион в апреле прошлого года.