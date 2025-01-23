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Общество

Цены на авиабилеты в России выросли на 11%

Стоимость авиабилетов в России выросла на 11 % с января по ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева.

Фото: ПАИ

«По данным за 11 месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023 года суммарный средний рост цен на авиабилеты составил 11 %, или, если смотреть в абсолютных числах, порядка 900 рублей», – сказала Ходырева.

Рост стоимости авиабилетов, по словам Вероники Ходыревой, связан со снижением объёмов субсидий, повышением цен на обслуживание, а также с увеличением спроса на авиаперевозки.

Напомним, что все отечественные авиакомпании ввели 50%-ную скидку для детей от двух до 12 лет. Для детей до двух лет скидка составит 100 % на внутренних рейсах и 90 % на международных, но без предоставления отдельного места.

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