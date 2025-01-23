42-летний мужчина пропал в Порхове

22:24, 23 января 2025, ПАИ

42-летний мужчина пропал в Порхове. С 11 августа 2024 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе посиково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Приметы мужчины: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка. Во что был одет – неизвестно.

Ранее сообщалось, что 157 человек помог найти добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2024 году.