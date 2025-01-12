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Общество

Более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год

157 человек помог найти добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

157 человек помог найти добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2024 году. Фото: ПАИ

Всего поисковикам поступило 220 заявок на розыск людей. 22 человека нашли погибшими, ещё 19 человек до сих пор остаются ненайденными.

«Семь – это прочие заявки, три из них – это обратный поиск, когда ищем семью, а не самого пропавшего», – рассказали в отряде.

Кроме того, 15 заявок оказались неподтверждёнными.

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