Более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год

11:36, 12 января 2025, ПАИ

157 человек помог найти добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Всего поисковикам поступило 220 заявок на розыск людей. 22 человека нашли погибшими, ещё 19 человек до сих пор остаются ненайденными.

«Семь – это прочие заявки, три из них – это обратный поиск, когда ищем семью, а не самого пропавшего», – рассказали в отряде.

Кроме того, 15 заявок оказались неподтверждёнными.