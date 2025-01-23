Прокуроры Гдовского и Плюсского районов организуют выездные приёмы граждан

23:26, 23 января 2025, ПАИ

По распоряжению прокурора Псковской области Андрея Мошкова проводится проверка сообщений, опубликованных в СМИ, о подтоплении единственных дорог, ведущих к двум населённым пунктам. Речь идёт о дорогах в деревню Блянск Гдовского района и деревню Заянье Плюсского муниципального округа, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.

В ближайшее время прокуроры Гдовского и Плюсского районов посетят эти населённые пункты и проведут личный приём граждан.

Ситуацию в Гдовском районе прокомментировал глава муниципалитета Иван Мешков: «Ситуация находится под контролем. В случае необходимости к решению проблемы подключатся сотрудники МЧС и АНО «Дружина».